Таксист-наркоторговец и его подельники задержаны в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержана группа наркоторговцев. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Изначально оперативники вышли на 45-летнего таксиста, который приехал работать в столицу из Гомельской области. Ему полтора года удавалось оставаться незамеченным и распространять крупные партии наркотиков. Мужчина регулярно приобретал в интернет-магазине не менее килограмма запрещенного товара, расфасовывал его и делал закладки по 300-400 г. Задержанный при себе и в арендованной им квартире хранил свыше 300 г альфа-PVP и около 30 г мефедрона. Кроме того, в жилище оперативники нашли изоленту, электронные весы и фасовочные пакеты", - рассказала Ольга Чемоданова.

Впоследствии милиционеры выявили еще четырех человек в возрасте от 17 до 27 лет, которые работают на тот же наркомаркет. У молодых людей обнаружили более мелкие партии наркотиков. По их словам, они решили таким образом заработать.

Все задержанные водворены в ИВС. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.-0-