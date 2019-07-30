Таксист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Рогачеве

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два наезда на пешеходов совершили водители в Гомельской области за минувшие сутки, один случай - со смертельным исходом, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Так, в Рогачеве 29 июля примерно в 22.13 вблизи ОАО "Рогачевский МКК" 38-летний водитель такси сбил 41-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.

Утром того же дня в деревне Корени Светлогорского района нетрезвый 48-летний водитель ВАЗа неправильно выбрал скорость, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая стояла у забора и собирала абрикосы. Пострадавшую с травмами госпитализировали в Светлогорскую центральную райбольницу.-0-