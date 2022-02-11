Таксист погиб в аварии с автобусом в Бресте

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня ночью таксист попал в аварию. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло около 00.35. За рулем автомобиля "Лада Веста" был 29-летний брестчанин. По предварительной информации, перед пересечением Варшавского шоссе с ул.28 Июля он врезался в попутный рейсовый автобус МАЗ. Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.

ГАИ призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывать погоду и состояние проезжей части.-0-