Таксист пострадал в ДТП в Минске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист пострадал в результате ДТП в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Татьяна Рак.
Авария произошла сегодня около 7.25. Водитель такси за рулем автомобиля "Шкода" выезжал с прилегающей территории дома по улице Одинцова в направлении улицы Лобанка. При этом он не уступил дорогу автомобилю "Сузуки". Тот двигался по улице Лобанка со стороны улицы Одинцова по направлению улицы Бурдейного.
В результате ДТП водитель такси получил телесные повреждения и доставлен в минскую больницу скорой медицинской помощи.
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