25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист с 4,1 промилле алкоголя привез пассажирку из Могилева в Шклов, женщина позвонила в ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Предварительно женщине показалось, что таксист устал - ему всю дорогу хотелось спать. "Поскольку и водитель, и сама пассажирка были в масках, то женщина не сразу поняла, что таксист находится в нетрезвом состоянии. Рассчитавшись и покинув машину такси, женщина сразу же позвонила в милицию", - рассказали в ГАИ.

Наряд ОГАИ Шкловского РОВД задержал водителя, когда тот отъезжал от магазина на выезде из Шклова. Таксист был пьян, а в магазине купил еще спиртного.

В ходе медицинского освидетельствования прибор "Алкотест" показал наличие у водителя 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.-0-