Таксист сбил пятиклассника на пешеходном переходе в Боровлянах

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси сбил школьника на пешеходном переходе в поселке Боровляны под Минском, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла сегодня около 7.50 на перекрестке автодороги Р40 и ул. 40 лет Победы. "41-летний водитель такси марки Geely SC7 сбил 10-летнего ребенка. Пятиклассник на велосипеде пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, - рассказал Сергей Чеботарев. - Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и ушибами госпитализирован в больницу".
Водитель такси неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В этом году в том числе и за непропуск пешехода - по ч.6 ст.18.14 КоАП.
ГАИ напоминает, что в Беларуси с 25 мая по 5 июня проводится акция "Внимание - дети!". Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах. В дни акции машины в светлое время суток должны ехать с включенным ближним светом фар.-0-
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
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