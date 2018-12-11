Таксист сбил школьника в Витебске

11 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске автомобиль такси сбил на пешеходном переходе подростка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло 11 декабря около 20.00 по ул. Смоленской. По предварительной информации, водитель 1962 года рождения, проехав перекресток улиц Правды и Смоленская, сбил пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьника 2004 года рождения.
С травмами различной степени тяжести школьник госпитализирован в больницу.-0-
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