Таксист в Гродно приехал на вызов пьяным

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22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали нетрезвого таксиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В ночь на 22 августа 47-летний водитель на легковой "Шкоде" приехал по вызову на улицу Советских Пограничников. Рядом находилась компания молодых людей, им состояние таксиста показалось подозрительным.
"Молодые люди позвонили в дежурную часть ГАИ и сообщили об увиденном. Сотрудники ДПС прибыли на место оперативно и задержали водителя", - рассказали в ГАИ.
Подозрения очевидцев оказались обоснованными: в крови таксиста было 1,4 промилле алкоголя.-0-