Таксист в Гродно уснул за рулем - машина врезалась в столб

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно такси выехало на остановку общественного транспорта и врезалось в столб, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла ранним утром 21 сентября. На улице Социалистической таксист 1984 года рождения не справился с управлением.

"В результате пострадала пассажирка такси. Студентку одного из гродненских университетов с серьезным переломом госпитализировали. К счастью, на тротуаре не было пешеходов", - отметили в ГАИ.

Проводится проверка. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.-0-