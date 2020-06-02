Таксист в Гродно устроил аварии в двух местах и ушел домой

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель такси устроил аварии в двух местах и ушел домой. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 25 мая. Около 16 часов в дежурную службу ГАИ сообщили, что на улице Малыщинской такси повредило два стоящих автомобиля "Пежо" и "Рено". Выяснилось, что за несколько минут до этого то же такси въехало в припаркованный "Вольво".

Водитель ушел с места происшествия. Его нашли дома. 40-летний мужчина вину не отрицал, правда, заявил, что ударов при езде задним ходом не почувствовал, поэтому и ушел домой пить водку. На освидетельствовании у него выявлено 2,4 промилле алкоголя.

Благодаря неравнодушному очевидцу 1 июня в областном центре удалось предотвратить потенциально опасную ситуацию. Звонивший сообщил, что на улице Дубко предположительно нетрезвый пешеход ходит по проезжей части и бросается под автомобили. Прибывшие на место инспекторы задержали 36-летнего мужчину. От освидетельствования нигде не работающий местный житель отказался, однако от ответственности это его не убережет.-0-