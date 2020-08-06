Таможенники нашли в посылке порошок с психотропом

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники кинологического отдела Минской региональной таможни обнаружили в международном почтовом отправлении более 8 г порошка, содержащего в своем составе опасное психотропное вещество псевдоэфедрин, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Псевдоэфедрин представляет собой белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом, который по фармакологическим свойствам близок к эфедрину, но менее активен и токсичен. Он является психостимулятором, может вызвать галлюцинации и тревожность", - пояснили в ГТК. В международных почтовых отправлениях психотропные вещества перемещать запрещено.

Конверт с порошком следовал из Украины в адрес жителя Брестской области. Корреспонденция предназначалась проживающему в Беларуси с 2005 года гражданину России 1981 года рождения. И отправитель, и получатель письма - ранее судимые.

Во время таможенного контроля содержимое конверта вызвало подозрение. Проведенная в таможенной лаборатории экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества псевдоэфедрина. По заключению Национальной антидопинговой лаборатории, содержание психотропа в порошке составило не менее 45%.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 328-1 УК (незаконное перемещение через границу психотропных веществ).-0-

Фото Государственного таможенного комитета