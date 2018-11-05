Таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь партии телевизоров и бытовой техники

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная таможня во время специального мероприятия с сотрудниками пограничной службы пресекла попытку незаконного ввоза в Беларусь крупной партии электроники и бытовой техники, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники приостановили движение транспортного средства, которое следовало из России. В грузовом отсеке находилась крупная партия телевизоров и бытовой техники. Установлено, что товары перемещались с нарушением действующего белорусского законодательства - без маркировки необходимыми контрольными знаками. По предварительной оценке, их стоимость составила около Br28 тыс.

Незаконно ввозимый товар передан в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля для дальнейшего ведения административного процесса.-0-