Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Могилевской таможни пресекли попытку незаконного перемещения в Россию груш под видом нитей ПВХ, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовик DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в РФ через населенный пункт Звенчатка Климовичского района. Для проверки водитель представил таможенникам товаросопроводительные документы, в которых было заявлено, что в грузовом отсеке находится партия нитей ПВХ белорусского производства. "Документы оказались поддельными, предприятие, указанное в них, к поставке никакого отношения не имеет, а нити в транспортном средстве вовсе не перемещались. Грузовой отсек был заполнен ящиками с 20 т груш. Стоимость товара составила порядка Br80 тыс.", - отметили в комитете.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрено наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Также проводится проверка в соответствии со ст.174 УПК по признакам состава преступления, предусмотренного ст.380 УК Беларуси (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).-0-