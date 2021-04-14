Таможенники в "Мокранах" пресекли ввоз партии незадекларированных товаров на Br35 тыс.

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мокраны" белорусские таможенники пресекли ввоз партии незадекларированных товаров, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Водитель-экспедитор пересекал границу на автомобиле Volvo. На таможенном контроле он предоставил документы, по которым вез сборный груз из Болгарии. При досмотре выяснилось, что помимо задекларированных товаров в грузовике находилась крупная партия фурнитуры и крепежных комплектующих для окон - более 16 тыс. единиц. Их общая стоимость составила более Br35 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-