Танцевавшая у монумента Победы минчанка приговорена к 2 годам ограничения свободы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка приговорена к 2 годам ограничения свободы за надругательство над историко-культурной ценностью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Во время суда установлено, что 28-летняя жительница Минска в августе 2020 года у монумента Победы в Минске, который носит статус историко-культурной ценности национального значения, в присутствии других граждан демонстративно сидела на мраморной плите, установленной на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском. После чего стала танцевать на одном из конструктивных элементов памятника и бегать по его площадке.

Все происходящее обвиняемая снимала на камеру мобильного телефона, а затем разместила видеоролик на своем аккаунте в социальных сетях.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор: 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-