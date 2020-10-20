Тарный стеклобой высыпался из грузовика на проезжую часть в Узденском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе из-за халатности водителя МАЗ на проезжую часть высыпался тарный бой стекла. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 13.00 часов на трассе Р23 Минск - Микашевичи на территории Узденского района водитель автомашины МАЗ 1967 года рождения перевозил тарный бой стекла. На 50 км автодороги самопроизвольно открылся боковой борт, и по ходу движения транспортного средства содержимое высыпалось на проезжую часть дороги. На место происшествия выехал экипаж ГАИ для проведения проверки по данному факту, также незамедлительно стражи дорог проинформировали балансодержателя о необходимости механизированной уборки проезжей части от посторонних предметов", - рассказали в ГАИ.

Как выяснилось, водитель не убедился в исправности запирающих устройств на бортах прицепа, в результате чего и произошел данный инцидент. Водитель был привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей транспортных средств на должное обеспечение безопасной перевозки грузов, а других участников дорожного движения на информирование о подобных фактах.-0-