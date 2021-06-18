"Театр Крылья Холопа" и "Грунт будущего" ликвидированы в Бресте по настоянию прокуратуры

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте по представлению прокуратуры города администрации Московского и Ленинского районов приняли решения о ликвидации социально-культурного учреждения "Театр Крылья Холопа" и культурно-просветительского учреждения "Грунт будущего". Основанием для решений стала не соответствующая заявленной в уставах деятельность учреждений, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, с августа 2020 года "Театр Крылья Холопа" вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие воспитанию личности и развитию общечеловеческих культурных ценностей, организовывал выставки работ и художественные презентации произведений, цель которых - формировать у граждан одобрительное отношение к противоправным действиям. Также учреждение занималось предпринимательством в нарушение положений своего устава.

"Грунт будущего" в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг занималось другой, не закрепленной уставом деятельностью. Учредитель и руководитель учреждения Виктор Климус, член так называемого координационного совета, был одним из организаторов массовых акций протеста в Бресте, покинул территорию Беларуси. Учреждение с октября прошлого года по юридическому адресу не располагалось.

Органы прокуратуры области продолжают работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям.-0-