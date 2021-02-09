Тела двух братьев обнаружили в квартире в Витебске

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В одной из витебских квартир были обнаружены два мертвых мужчины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 8 февраля мужчина обнаружил в квартире два трупа. Это были его родственники, приходившиеся друг другу родными братьями.

По предварительным данным, между 64-летним мужчиной и его 58-летним братом вспыхнула ссора. Старший схватился за топор и ударил младшего, нанес и другие травмы. Младший из братьев скончался на месте происшествия. Через некоторое время 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Следственно-оперативна группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. По изъятым предметам и объектам назначены экспертные исследования.

Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Расследование продолжается.-0-