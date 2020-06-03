Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 3 июня в милицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Фрунзенского района столицы тел двух младенцев. Возбуждено уголовное дело, задержана женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В милицию обратились знакомые 40-летней женщины. Та во время употребления спиртного рассказала мужчинам, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей.

Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти.

"В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть", - проинформировала Юлия Гончарова.

По данному факту управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство). Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-