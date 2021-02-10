Тела двух мужчин обнаружены в Городокском районе

10 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Городокский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двух мужчин, умерших, по предварительной версии, из-за отравления газом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 7 февраля мужчины 54 и 57 лет приехали в Городокский район на работу. С разрешения знакомого они переночевали на территории предприятия в кунге - автомобильном фургоне. С собой у мужчин имелся баллон с бытовым газом и газовая горелка для обогрева и приготовления пищи.

Днем 9 февраля сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Он закрутил газовый баллон и попытался разбудить мужчин. Однако оба уже были мертвы.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и зафиксировала следовую картину. Также провели опрос сотрудников предприятия, где обнаружили тела погибших. Предварительная причина смерти - отравление газом из-за затухания газовой горелки. Для установления точной причины назначены судебно-медицинские экспертизы. Городокским РОСК проводится проверка.-0-

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