Тела двух утонувших достали из водоемов в Гомельской области

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тела двух утонувших обнаружили 1 июля в водоемах Гомельского и Мозырского районов, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В 11.45 поступило сообщение, что в озере Глушец вблизи Чкалово Гомельского района работники ОСВОДа в 20 м от берега обнаружили тело мужчины. Погибший 1976 года рождения. В ОСВОДе добавили, что утонувший - житель Советского района Гомеля. 29 июня он отправился с дачи на рыбалку. Причина смерти устанавливается.

В 17.43 в карьере в Мозыре работники ОСВОДа в 3,5 м от берега достали из воды тело молодого человека 2002 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-