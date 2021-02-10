Телефонные мошенники похитили со счета супругов в Бресте более Br43 тыс.

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте у семейной пары похитили со счета более Br43 тыс. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 8 февраля в Viber 34-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сказал женщине, что с ее банковского счета кто-то пытается списать деньги, и чтобы остановить эту операцию, она должна сообщить реквизиты банковской карты. Брестчанка поддалась на уговоры и предоставила сведения, после чего с ее совместного с супругом счета было похищено более Br43 тыс.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере) УК.-0-