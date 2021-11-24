24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телефонные мошенники уговорили пенсионерку из Дятловского района взять кредит на Br3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Женщине позвонили с эстонского номера. Собеседник представился сотрудником банка и пояснил, что на счету у пенсионерки замечена подозрительная активность. "Для предотвращения хищения денег и поимки преступников он посоветовал оформить кредит. Пенсионерка не раздумывая оформила кредит на Br3 тыс.", - рассказали в милиции.

Далее у мошенников что-то пошло не так - деньги похитить они не смогли. Но женщина осталась с ненужным ей кредитом.

В милиции напомнили, что представители банков и сотрудники государственных органов не используют для связи мессенджеры. Они также не будут просить оформить кредиты по телефону.-0-