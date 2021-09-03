3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телефонные мошенники уговорили жителя Гродно взять кредиты в 5 банках и тут же похитили деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

С заявлением о хищении денег в милицию обратился житель Гродно. Выяснилось, что молодому человеку позвонили якобы из службы безопасности банка. Собеседник пояснил, что неизвестные оформили на имя мужчины кредит. Для того, чтобы отменить операцию, необходимо было взять пять новых кредитов в разных банках, а деньги перевести на новый счет.

Для убедительности мошенники даже прибегли к новым уловкам. Мужчине тут же поступил новый звонок. На этот раз собеседники представились сотрудниками милиции. Они подтвердили, что мужчине необходимо действовать в соответствии с рекомендациями сотрудника банка. В итоге на счет мошенников было переведено около Br59 тыс.

В милиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков и сотрудники органов внутренних дел не звонят по телефону с просьбой оформить кредит. При возникновении подобных ситуаций необходимо тут же обращаться в банк и милицию самостоятельно.-0-