Телефонные мошенники выманили у гродненской пенсионерки $3 тыс.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области телефонные мошенники выманили у пенсионерки $3 тыс. якобы на помощь сыну, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В конце декабря жительнице областного центра 1932 года рождения позвонили на городской телефон. Неизвестный представился сыном и рассказал, что угодил в неприятную ситуацию и нужны деньги. Женщина выслушала историю "сына", затем он передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов. Он заявил, что инцидент можно уладить за $6 тыс. У пенсионерки таких денег не было.

Человек на другом конце провода дал реквизиты банка, куда необходимо перевести деньги, и номер телефона, по которому нужно позвонить после денежного перевода. Этот номер зарегистрирован на территории Литвы. Испуганная пенсионерка отправилась в банк, перевела $3 тыс. на указанный счет.

Позже выяснилось, что ее сын находится в Беларуси и ни в какие неприятные ситуации не попадал. Пенсионерка стала жертвой мошенников. После того, как обман был раскрыт, она обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество). Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Такого рода мошенничество не является новым на территории Гродненской области. Схожие инциденты были в 2017-2018 годах. Правоохранители рекомендуют предупредить своих пожилых родственников о том, как вести себя, если поступит звонок подобного рода.-0-