Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Брестской области почти Br16 тыс.

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки возбуждено 14 уголовных дел о хищении денег, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Роман Зармаев.

На уловки мошенников попались семеро брестчан, четверо жителей Барановичей, двое - Пинска, еще один - Лунинецкого района. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить у пострадавших около Br15,9 тыс. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.212 (хищение путем модификации компьютерной техники) УК.

В частности, жительница Барановичей 1959 года рождения лишилась Br4,6 тыс. Ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что у нее со счета кто-то пытается похитить деньги. Чтобы сохранить сбережения, посоветовал установить на телефон мобильное приложение. Таким образом конфиденциальная информация оказалась в руках мошенников. В похожую ситуацию попал брестчанин 1994 года рождения. Ему звонили с разных номеров неизвестные, представляясь сотрудниками банка. В итоге злоумышленникам удалось запутать молодого человека и выманить у него Br4,1 тыс. Еще одной потерпевшей оказалась учительница 1983 года рождения - у нее похитили Br3 тыс.

"Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков. Они застают людей врасплох, ошарашивая суммами, которые якобы кто-то пытается похитить. Доверчивые граждане поддаются влиянию и выкладывают личную информацию. Нередко используются ссылки на фишинговые страницы сайтов. В основном злоумышленники звонят в Viber или других мессенджерах", - отметил Роман Зармаев. Он обратил внимание, что мошенники, как правило, звонят не с белорусских, а зарубежных номеров.-0-