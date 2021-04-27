Telegram-канал "Барановичи-97%" признан экстремистским

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Барановичской межрайонной прокуратуры информация Telegram-канала "Барановичи-97%" признана экстремистскими материалами. Об этом сказано на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По данным прокуратуры, администраторы Telegram-канала публично распространяли публикации с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям. По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого ресурса экстремистскими материалами.

Суд Ленинского района Бреста удовлетворил заявление. Решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса.

За изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, по ст.19.11 КоАП предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-