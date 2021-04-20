20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Беларусь головного мозга" признан экстремистским. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Решение принял суд Железнодорожного района Гомеля 19 апреля. Основанием для этого стали материалы областного управления ГУБОПиК МВД.
"В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих", - рассказала Ольга Чемоданова.
Участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя.
Официальный представитель обратила внимание: теперь за публикацию (репост) информации из указанного ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-