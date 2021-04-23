23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал BYPOL признан экстремистским. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля. Основание - материалы проверки областного управления ГУБОПиК МВД.

"Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список. Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей", - рассказали в МВД.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-