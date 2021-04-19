Telegram-канал "Гродно 97%" признан экстремистским

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция Telegram-канала "Гродно 97%" признана экстремистскими материалами. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура города Гродно проанализировала размещенные в этом Telegram-канале сообщения.

"В них содержатся призывы к экстремистской деятельности. В том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел", - отметили в прокуратуре. Подчеркивается, что администрация канала не принимала мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности.

На основании требований закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом "Гродно 97%" экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь.-0-