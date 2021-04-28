28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Лида 97%" признан экстремистским. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Такое решение было принято 27 апреля судом Лидского района. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД.

"В сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей. Также для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах", - рассказали в МВД.

Теперь, отметили в ведомстве, за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-