Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Информпродукция Telegram-канала "Лида для жизни ЧАТ" признана экстремистской, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Лидского района проанализировала размещенные в чате сообщения.

"В них содержались призывы к экстремистской деятельности, в том числе блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, уничтожению и повреждению их имущества. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес представителей правоохранительного блока и государственных служащих, членов их семей", - рассказали в прокуратуре.

Доступ к ресурсу мог получить каждый без препятствий и ограничений через сеть. Кроме того, администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Лидского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции канала экстремистской.

Суд Лидского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов.-0-