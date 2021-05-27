Telegram-канал "Островец для жизни" признан экстремистским

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция Telegram-канала "Островец для жизни" признана экстремистской, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Островецкого района проанализировала размещенные в канале сообщения. "В них содержатся призывы к экстремистской деятельности, в том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Также выявлены комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - рассказали в прокуратуре.

Подчеркивается, что администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала. Доступ к информации без ограничений мог получить любой желающий.

В связи с этим на основании закона Беларуси "О противодействии экстремизму" прокурор Островецкого района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции указанного Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Островецкого района удовлетворил заявление полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов.-0-