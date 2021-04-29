Telegram-канал PALCHYS признан экстремистским

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению управления Следственного комитета по городу Минску информационный канал мессенджера Telegram PALCHYS признан экстремистским материалом. Об этом БЕЛТА сообщили в столичном УСК.

"Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. В ходе следствия проведена психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS. Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат признаки экстремизма и информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", - говорится в сообщении.

В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил.

В УСК напомнили, что публикация информации из вышеуказанного интернет-ресурса влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП). -0-