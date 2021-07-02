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02 июля 2021, 10:06

Telegram-канал Свислочского района признан экстремистским

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры Свислочского района иформпродукция Telegram-канала "Свислочь для жизни" признана экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Свислочского района проанализировала размещенные на ресурсе сообщения. "Они содержат призывы к экстремистской деятельности. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, их семей", - отметили в прокуратуре.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор района обратился в суд Свислочского района с заявлением о признании информационной продукции Telegram-канала "Свислочь для жизни" экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения.-0-

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