Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими

9 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Два Telegram-канала - "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" - были признаны судом экстремистскими. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД.

В указанных Telegram-каналах неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды. Также были призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковались оскорбительные комментарии, а в "Поставах для жизни" - фашистская символика.

МВД Беларуси напоминает: распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-