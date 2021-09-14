Telegram-каналы "Волковыск для жизни new" и "Ошмяны" признаны экстремистскими

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлениям прокуратур Волковысского и Ошмянского районов информпродукция очередных Telegram-каналов признана экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Во время мониторинга СМИ и ресурсов в интернете органы прокуратуры Волковысского и Ошмянского районов установили, что в Telegram-каналах "Волковыск для жизни new" и "Ошмяны" содержались призывы к экстремистской деятельности. В том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма.

Кроме того, там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей.

"Доступ к указанным ресурсам мог без препятствий и ограничений получить каждый подключенный к интернету и использующий мессенджер Telegram. Администрации каналов каких-либо мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимали", - отметили в прокуратуре.

На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" территориальные прокуроры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции Telegram-каналов "Волковыск для жизни new" и "Ошмяны" экстремистскими материалами. Суды удовлетворили заявления прокуроров в полном объеме и допустили немедленное исполнение принятых решений.-0-