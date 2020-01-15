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Происшествия
15 января 2020, 09:59

Теленок с хозяином провалились в болото: потребовалась помощь спасателей

Фото Гродненского областного управления МЧС
Фото Гродненского областного управления МЧС

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе спасли застрявших в болоте мужчину и теленка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 14 января в службу 101 с просьбой о помощи обратился мужчина. Он рассказал, что в болотистой низине неподалеку от деревни Гончары в грязевом плену оказался теленок. Самостоятельно выбраться животное не могло. К моменту прибытия спасателей в болото провалился и хозяин, пытавшийся помочь теленку.

Сотрудники МЧС с помощью веревки вытащили застрявших из трясины. Мужчина и теленок чувствуют себя хорошо.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС

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