Телевизор стал причиной пожара в квартире гомельчан

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В квартире одной из многоэтажек областного центра загорелся телевизор, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС 13 декабря в 12.16 выехали по сообщению о пожаре в квартире в девятиэтажном жилом доме по ул.Свиридова. К их прибытию в двухкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже, горел телевизор.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены деревянная тумба и телевизор.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-