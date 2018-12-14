Телевизор стал причиной пожара в квартире гомельчан

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В квартире одной из многоэтажек областного центра загорелся телевизор, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС 13 декабря в 12.16 выехали по сообщению о пожаре в квартире в девятиэтажном жилом доме по ул.Свиридова. К их прибытию в двухкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже, горел телевизор.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены деревянная тумба и телевизор.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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