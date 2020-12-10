Телятник горел в Дрогичинском районе

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе загорелся телятник - животных успели спасти, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 9 декабря в ОАО "Бездеж-Агро". Сообщение о пожаре в здании телятника поступило в 13.15. Подразделения МЧС оперативно выехали на место вызова. Спасатели вместе с работниками хозяйства эвакуировали из животноводческого помещения 500 телят в возрасте от 3 до 6 месяцев.

Огонь повредил деревянную обрешетку на площади 2 кв.м, входные ворота в одной из секций строения. Причина пожара устанавливается.-0-