Тело младенца обнаружено на мусороперерабатывающем заводе в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В правоохранительные органы 25 ноября поступило сообщение об обнаружении на мусороперерабатывающем заводе, расположенном на территории Заводского района столицы, тела младенца, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе и личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.
По факту убийства новорожденного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК.
СК просит граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55, (8044) 500 31 11, 102 и (8017) 239-41-75.-0-