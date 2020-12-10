10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора тела младенца.

"Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается", - дополнили в СК.

Витебский ГОСК проводит по факту проверку.-0-