19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины обнаружили в квартире в Колодищах (Минский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Следователи работают в Колодищах Минского района, где в одной из квартир многоквартирного дома обнаружено тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, а также проводят первоначальные мероприятия для установления обстоятельств происшедшего.-0-