Тело мужчины обнаружили в Несвижском районе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из частных домов деревни Слобода Несвижского района обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. На месте работают следователи. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и иные первоначальные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По подозрению в совершении преступления задержан хозяин дома 1970 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-