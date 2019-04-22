Тело обгоревшего мужчины нашли возле железной дороги в Речицком районе

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело обгоревшего мужчины нашли в нескольких метрах от железной дороги в Василевичах Речицкого района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение об этом поступило сегодня в 04.09 из районного ОВД. По предварительной информации, дорожный мастер Гомельского отделения Белорусской железной дороги при тушении сухой растительности на площади 30 кв.м в 20 м от железнодорожных путей обнаружил обгоревшего человека, личность которого устанавливается.
Источник возгорания, обстоятельства произошедшего, а также причину смерти определяют сотрудники Речицкого районного отдела СК.
По оперативным данным, с начала года это шестой случай, когда в сгоревшей траве был обнаружен погибшим человек.-0-
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