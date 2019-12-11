Тело парня обнаружили в районе ул.Притыцкого в Минске

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело 29-летнего парня обнаружили в Минске в районе улицы Притыцкого, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Парень был обнаружен повешенным. "Сегодня около 8.30 в районе лесополосы вблизи улицы Притыцкого было обнаружено тело 29-летнего парня. Работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказала Екатерина Гарлинская.
По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.-0-