Тело пропавшего инвалида-колясочника нашли под Минском

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело инвалида-колясочника нашли под Минском сотрудники милиции и волонтеры, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Прекращен розыск Сергея Никитенко. Тело молодого человека обнаружено сотрудниками уголовного розыска УВД и членами поисково-спасательного отряда "Ангел" в лесном массиве вблизи д.Пашковичи Минского района. Видимых признаков телесных повреждений не имеется, обстоятельства смерти устанавливаются", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, 33-летний житель поселка Смиловичи Червенского района разыскивался УВД Минского облисполкома. Мужчина 16 декабря уехал из дома на авто и не вернулся. Была информация, что мужчина выехал в Минск. Сергей Никитенко - инвалид первой группы, он не мог передвигаться самостоятельно.-0-