Тело пропавшего мужчины нашли закопанным в канаве в одной из деревень Минской области

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Звенячи Минской области обнаружено тело пропавшего без вести мужчины, оно было закопано в канаве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в апреле в милицию обратился минчанин, он сообщил, что его дядя пропал без вести. "Известно, что мужчина уехал пожить к своим знакомым в деревню Звенячи в ноябре 2019 года. Был установлен круг общения пропавшего, получена информация, что исчезновение носит криминальный характер", - рассказали в СК.

По поручению следователей с использованием полиграфа была опрошена местная жительница. Стало известно, что тело мужчины закопано в канаве в той же деревне и что к произошедшему причастен один из сельчан. "Днем 23 апреля следователи выехали на указанное свидетелем место, где обнаружили закопанное тело разыскиваемого мужчины", - уточнили в Следственном комитете.

Сейчас следователи работают на месте обнаружения тела. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Допрошены свидетели. "Подозреваемый задержан и допрошен об обстоятельствах произошедшего. Расследование продолжается", - добавили в СК.-0-