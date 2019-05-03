Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тело пропавшего в апреле жителя Волковыска найдено в лесу у города. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Житель Волковыска 1975 года рождения пропал 18 апреля. Ранним утром он уехал из дома на личном автомобиле. С тех пор его местонахождение не было известно.
"Тело гражданина найдено в лесном массиве около райцентра. Криминальная версия произошедшего не рассматривается", - сказали в милиции.-0-
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