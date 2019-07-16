Тело пропавшей месяц назад пенсионерки нашли в Дятловском районе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе пропавшую месяц назад пенсионерку обнаружили мертвой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Жительница деревни Литаворцы около месяца назад ушла в лес за ягодами и не вернулась. Тревогу забила ее дочь, которая приехала погостить и не обнаружила мать дома.

На поиски были ориентированы правоохранители, активно помогали граждане, но первоначальные мероприятия результатов не дали. "Тело женщины 15 июля обнаружили в поле примерно за 20 км от дома пенсионерки. Ее смерть не носит криминального характера. По предварительной информации, сельчанке стало плохо. Помочь было некому", - рассказали в УВД.

Милиция выражает соболезнования родным и близким погибшей.-0-